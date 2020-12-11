В Самаре на три дня перекроют улицу Ставропольскую

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Транспорт пустят в объезд.

В понедельник, 14 декабря, в 08:00 в Самаре ограничат движение транспорта на участке улицы Ставропольской от Средне-Садовой до Александра Матросова. Это связано с тем, что рабочие будут подключать к централизованной сети водоснабжения жилой дом.

По словам представителей городской администрации, ограничение будет действовать до 23:59 16 декабря.

— На это время изменят схему автобусного маршрута № 205. Транспорт в направлении «в город» будет ездить по улицам Ново-Вокзальной и Вольской и до XXII Партсъезда. В обратном направлении его маршрут не изменится, — сообщили в мэрии Самары.

Это уже второе перекрытие Ставропольской за последние месяцы. До этого причиной была коммунальная авария, пишет 63.ру.