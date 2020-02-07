В Самаре на Ново-Вокзальной временно меняется схема движения транспорта, включая общественный, в связи работами на водоводе

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Движение общественного транспорта также будет временно осуществляться по скорректированной схеме. Автобусы маршрута № 55 в направлении ул. Стара-Загора будут следовать по ул. XXII Партсъезда – ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная. Автобусы маршрутов №№ 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Стара-Загора проследуют по Московскому шоссе - ул. XXII Партсъезда – ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная. Движение автобусов в обратном направлении будет осуществляться по установленной схеме.Трамваи на ремонтируемом участке проследуют по обычному маршруту.Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, и заранее планировать свой маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.