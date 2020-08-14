В Самаре меняется схема движения общественного транспорта

157

введено ограничение движения транспорта по ряду улиц, таких как(на участке от ул. Революционной до ул. Авроры),(на участке от Галактионовской до Самарской и от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской),(на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе),(между домами № 236 и № 243).Обращаем внимание жителей города на изменение схем движения общественного транспорта на следующих маршрутах:движение автобусных маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 в направлении ул. Авроры будет осуществляться по ул. Гагарина, ул. Революционной, ул. Мориса Тореза, ул. Авроры (с остановкой «ул. Революционная» по ул. Революционной, без остановок по ул. Мориса Тореза) и далее по своим маршрутам. В направлении ул. Тухачевского движение указанных маршрутов будет осуществляться по существующей схеме.движение автобусного маршрута № 6 «Губернский рынок – ул. Грозненская» будет осуществляться по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Некрасовской и далее по своему маршруту;движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 осуществляться не будет.движение автобусных маршрутов №№ 96, 205 в направлении Московского шоссе будет осуществляться по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам;движение автобусных маршрутов №№ 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будет осуществляться по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда, Московскому шоссе, ул. Жигулевской, ул. Силовой, ул. Ново-Вокзальной и далее по своим маршрутам;движение автобусного маршрута № 55 в направлении 9-го микрорайона по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда. В обратном направлении движение указанных маршрутов будет осуществляться по существующей схеме.движение автобусных маршрутов №№ 35, 89 будет организовано укороченными рейсами до остановочного пункта «ул. Ново-Садовая», передает пресс-служба горадминистрации.