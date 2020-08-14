В Самаре меняется схема движения общественного транспорта

В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей
введено ограничение движения транспорта по ряду улиц, таких как Гагарина
(на участке от ул. Революционной до ул. Авроры), Некрасовской
(на участке от Галактионовской до Самарской и от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской), Ново-Вокзальной
(на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе), Советской Армии
(между домами № 236 и № 243).
Обращаем внимание жителей города на изменение схем движения общественного транспорта на следующих маршрутах:
- по ул. Гагарина с 00:00 14 августа по 06:00 22 августа 2020 года
движение автобусных маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 в направлении ул. Авроры будет осуществляться по ул. Гагарина, ул. Революционной, ул. Мориса Тореза, ул. Авроры (с остановкой «ул. Революционная» по ул. Революционной, без остановок по ул. Мориса Тореза) и далее по своим маршрутам. В направлении ул. Тухачевского движение указанных маршрутов будет осуществляться по существующей схеме.
- по ул. Некрасовской с 00:00 14 августа по 00:00 1 сентября 2020 года
движение автобусного маршрута № 6 «Губернский рынок – ул. Грозненская» будет осуществляться по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Некрасовской и далее по своему маршруту;
движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 осуществляться не будет.
- по ул. Ново-Вокзальной с 00:00 14 августа по 00:00 18 августа 2020 года
движение автобусных маршрутов №№ 96, 205 в направлении Московского шоссе будет осуществляться по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам;
движение автобусных маршрутов №№ 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будет осуществляться по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда, Московскому шоссе, ул. Жигулевской, ул. Силовой, ул. Ново-Вокзальной и далее по своим маршрутам;
движение автобусного маршрута № 55 в направлении 9-го микрорайона по ул. Ново-Вокзальной, ул. Фадеева, ул. XXII Партсъезда. В обратном направлении движение указанных маршрутов будет осуществляться по существующей схеме.
- по ул. Советской Армии с 10:00 21 августа по 05:00 24 августа 2020 года
движение автобусных маршрутов №№ 35, 89 будет организовано укороченными рейсами до остановочного пункта «ул. Ново-Садовая», передает пресс-служба горадминистрации.
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