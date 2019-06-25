В Самаре количество подвижного состава на автобусном маршруте № 261 увеличат на 10 единиц

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Изменяется и трасса следования маршрута на участке от улицы Ново-Садовая до улицы Молодежная. Движение организуется с заездом в Приволжский микрорайон - по улицам Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, по проспекту Кирова - в обоих направлениях.Такая мера обусловлена тем, что перевозки по автобусному маршруту № 206 (Железнодорожный вокзал – Завод «Экран») не осуществляются в связи с его исключением из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок по заявлению перевозчика.Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.