В Самаре изменится расписание переправы до Рождествено

201

Суда будут отправляться из Самары каждый день в 8:00, 14:00 и 18:00, а из Рождествено – в 6:00, 12:30 и 16:30.

В Самаре изменится расписание на грузопассажирской переправе «Октябрьский спуск – Рождествено». С понедельника, 21 сентября, суда будут отправляться из Самары каждый день в 8:00, 14:00 и 18:00, а из Рождествено – в 6:00, 12:30 и 16:30. Также по пятницам и воскресеньям от Октябрьского спуска в Рождествено будут отправляться теплоходы в 11:00, а в обратном направлении – в 9:30. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Напомним, что 19 сентября на переправе Октябрьского спуска временно изменится расписание до Рождествено. Суда будут отправляться из Самары в 8:30, 11:00, 14:00 и 18:00, а обратно – в 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30, пишет КП в Самаре.