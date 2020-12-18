В Самаре достроят станцию метро "Алабинская"

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17 декабря в правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства.

В ходе мероприятия министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что в ближайшее время планируется утвердить нормативную базу, регулирующую все вопросы работы с такими объектами.

Кроме того, подготовлен проект программы рассмотрения объектов комиссией на 2021 год.

"Уже сейчас приняты решения о завершении строительства ряда объектов, в том числе станции метро "Алабинская", детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской г.о. Самары, Нефтегорской центральной районной больницы. По некоторым объектам, требующих больших вложений для достройки, решено изучить возможные механизмы федеральной поддержки", - сообщает пресс-служба областных властей.

Напомним, станцию метро "Алабинская" открыли для пассажиров еще в 2015 году, но на объекте до сих пор не доделаны выходы, а поезда ходят лишь по одному пути. Что касается детского отделения самарской психиатрической больницы, корпус построен на месте бывшего детсада на улице Воронежской, но пока не работает. Ранее сообщалось, что одна из причин - ужесточение противопожарных требований, из-за которого проект нужно скорректировать, пишет Самру.ру.