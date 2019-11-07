В Самаре будет закрыто движение трамваев по Ташкентской (от Барбошиной поляны до 15 мкр )

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На время закрытия движение будет осуществляться следующим образом:22 маршрут: от Барбошиной поляны до ул. Красноармейской,24 маршрут: от Костромского переулка до 15 мкр.,25 маршрут: от БТЭЦ до 15 мкр.,11 маршрут: от Барбошиной поляны до а/с Аврора,12 маршрут: от Барбошиной поляны до Юнгородка, передает пресс-служба ТТУ Самара.