В России разработали концепцию движения беспилотных автомобилей

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В документе отмечают, что пока правовая база не дает возможности точно определить правила безопасности для беспилотников. Без этих норм повышается риск дорожного движения. Новая концепция поможет снять административные барьеры и повысит качество транспортных услуг.В концепции также сказано, что беспилотные автомобили должны быть подключены к государственной автоматизированной информационной систем «ЭРА-ГЛОНАСС», а также должны быть оснащены бортовыми устройствами записи данных.В будущем внедрение беспилотников позволит снизить затраты транспортным компаниям на перевозки. Но также это повлечет и потерю рабочих мест для людей, чья деятельность связана с управлением ТС.Ранее стало известно, что страховщики начали разрабатывать специальные страховые продукты для беспилотных ТС.