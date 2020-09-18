В России продолжается обсуждение поправок в ПДД, которые должны ввести категорию средств индивидуальной мобильности

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В частности, Минтранс предлагает установить приоритет перед ними пешеходов и ввести жесткие ограничения на движение по проезжей части. О том, почему поправки необходимы и какие ситуации в них необходимо урегулировать, «ФедералПресс» рассказал исполнительный директор Независимой ассоциации содействия автомобилистам Василий Белопашенцев:

«Безусловно, это рациональное решение. Надо начать с того, что сейчас значительной части категорий транспортных средств – сегвеев, самокатов – просто нет в правилах дорожного движения. Они по факту есть, а документально их нет. Надо начать с того, что для всех этих групп транспортных средств выделить отдельные полосы движения. Если они движутся по тротуарам, то им необходимо уступать приоритет пешеходам.

У меня возникает когнитивный диссонанс, когда я на YouTube вижу ролики с самокатом, летящим по МКАД со скоростью 100 км/ч, и в то же время такие же самокаты едут по пешеходным дорожкам. И на них «восторчат» далеко не худенькие люди. Представьте самокат, на котором стоит мужчина весом хорошо за центнер, - с моей точки зрения, если он будет ехать как попало, то пешеходы с его пути будут разлетаться как кегли.

Не знаю, нужны ли для них водительские удостоверения, на мой взгляд, это будет избыточной зарегулированностью. Пусть люди пользуются ими на свое усмотрение, но оставлять их вне правового поля абсолютно неразумно. Если он едет по тротуару, ему надо помнить, что он может представлять повышенную угрозу для простых пешеходов. Отдельно надо коснуться и правил их разъездов с обычными видами транспорта. Необходимо учитывать интересы всех участников дорожного движения».