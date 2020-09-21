В Новокуйбышевске состоится профилактическая акция «Внимание переезд!»

22 сентября 2020 года в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах состоится профилактическая акция «Внимание переезд!».
В рамках акции планируется провести беседы с водителями автотранспортных средств, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, раздать памятки по правилам безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры.
Мероприятие состоится на охраняемом переезде 1083км, ст. Липяги (г. Новокуйбышевск).
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