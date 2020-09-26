В Минздраве хотят изменить название автомобильной аптечки

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Это делается, чтобы устранить сложившийся стереотип.

Из сообщения главного внештатного специалиста Минздрава РФ по первой помощи Леонида Дежурного стало известно, что название автомобильной аптечки будет изменено. Это делается, чтобы устранить сложившийся стереотип, согласно которому аптечка необходима для всех случаев жизни, сообщает ТАСС.

Если раньше автомобильная аптечка называлась «аптечка первой помощи автомобильная», то теперь она будет называться «аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)». Это название и будет говорить, для каких целей она и нужна.

Название будет изменено после вступления в силу приказа Министерства здравоохранения о ее составе. Из состава автомобильной аптечки предлагается исключить малые бинты, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. В аптечку предполагается добавить стерильные салфетки и медицинские маски. Если приказ будет утвержден, он вступит в силу с 1 января 2021 года. Сейчас штраф за отсутствие аптечки составляет 500 рублей, сообщает портал "Самарские водители".

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