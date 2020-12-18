В Госдуме приняли закон об электронном обжаловании штрафов ПДД

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Автомобилисты, оштрафованные при помощи дорожных камер, смогут дистанционно подать жалобу через портал Госуслуг.



Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за нарушения ПДД, оформленных при помощи дорожных камер. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.



«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Он также отметил, что нововведение позволит установить по всей стране единый порядок обжалования дорожных штрафов вне зависимости от того, кем они были вынесены — ГИБДД или другим учреждением.



Кроме того, 16 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новом штрафе для водителей, не оплативших проезд по платной дороге. Для владельцев легковых автомобилей сумма взыскания составит 1500 руб., а водителям грузовиков и автобусов придется заплатить 5500 рублей.



При этом от ответственности освободят тех водителей, которые в течении 20 суток оплатят проезд. Если нарушение было зафиксировано камерами более одного раза в течение суток, то штраф выпишут только один раз, сообщает Автоньюс.

