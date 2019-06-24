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Новости /  Экономика /  Транспорт  

«Уральские авиалинии» и «Победа» вернут деньги пассажирам, купившим билеты в Грузию после 8 июля

24 июня 2019 09:57
199
Уральские авиалинии и Победа вернут деньги пассажирам, купившим билеты в Грузию после 8 июля
Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения.

«Победа» в полном размере вернет деньги всем клиентам, купившим билеты на рейсы в Грузию после 8 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» остановила продажу билетов на рейсы в Грузию. «Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения», — сообщили в пресс-службе компании. С 24 июля авиакомпания запустит горячую линию по ситуации с авиабилетами в Грузию.

И «Уральские авиалинии», и «Победа» осуществляют прямые перелеты из Самары в Тбилиси. В обеих авиакомпаниях уточнили, что до 8 июля все рейсы в Грузию выполняются по расписанию.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля текущего года летать из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам президент рекомендовал не продавать туры в Грузию. Покупатели туров в страну имеют право требовать возврата денег после расторжения договора с туроператором, заявили в Ростуризме, пишет СО ОНЛАЙН.

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