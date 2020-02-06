Управление на транспорте МВД России по ПФО отчиталось о проделанной работе за 2019 год

87

В заседании коллегии приняли участие начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО Александр Бережной, Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Анатолий Митин, представители подразделений правоохранительных и контролирующих органов, а также организаций и учреждений сферы транспорта.Игорь Паньшин поблагодарил весь коллектив Управления от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова за работу в 2019 году, в ходе которой удалось сохранить контролируемую оперативную обстановку на объектах транспортной системы округа.Обращаясь к участникам совещания, заместитель полпреда отметил, что Президентом страны обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка определено как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности России.«В этой связи сегодня во взаимодействии с органами безопасности, контрольными и надзорными ведомствами крайне важно сохранить в обществе социально-политическую стабильность, гарантировать межнациональное и межконфессиональное согласие, нейтрализовать угрозы различных деструктивных проявлений, в том числе терроризма, экстремизма и организованной преступности», – подчеркнул Игорь Паньшин.Кроме того, он уточнил, что необходимо запланировать дополнительные меры в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности и защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в первую очередь транспортного комплекса и мест массового пребывания людей.Игорь Паньшин особое внимание акцентировал на защите национальных проектов от преступных посягательств: «Важно в целом наращивать усилия по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, являющимися сдерживающими факторами экономического роста, своевременно пресекать любые попытки хищения бюджетных средств, выделяемых на финансирование нацпроектов и государственных программ».В ходе заседания были заслушаны доклады и награждены отличившиеся сотрудники УТ МВД России по ПФО.По итогам работы коллегии выработан комплекс мер, направленный на повышение качества и результативности деятельности Управления на транспорте МВД России по ПФО, выявлены имеющиеся проблемы и поставлены задачи на 2020 год, передает пресс-служба ПФО.