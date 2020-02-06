Управление на транспорте МВД России по ПФО отчиталось о проделанной работе за 2019 год
6 февраля 2020 22:41
87
В заседании коллегии приняли участие начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО Александр Бережной, Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Анатолий Митин, представители подразделений правоохранительных и контролирующих органов, а также организаций и учреждений сферы транспорта.
Игорь Паньшин поблагодарил весь коллектив Управления от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова за работу в 2019 году, в ходе которой удалось сохранить контролируемую оперативную обстановку на объектах транспортной системы округа.
Обращаясь к участникам совещания, заместитель полпреда отметил, что Президентом страны обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка определено как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности России.
«В этой связи сегодня во взаимодействии с органами безопасности, контрольными и надзорными ведомствами крайне важно сохранить в обществе социально-политическую стабильность, гарантировать межнациональное и межконфессиональное согласие, нейтрализовать угрозы различных деструктивных проявлений, в том числе терроризма, экстремизма и организованной преступности», – подчеркнул Игорь Паньшин.
Кроме того, он уточнил, что необходимо запланировать дополнительные меры в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности и защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в первую очередь транспортного комплекса и мест массового пребывания людей.
Игорь Паньшин особое внимание акцентировал на защите национальных проектов от преступных посягательств: «Важно в целом наращивать усилия по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, являющимися сдерживающими факторами экономического роста, своевременно пресекать любые попытки хищения бюджетных средств, выделяемых на финансирование нацпроектов и государственных программ».
В ходе заседания были заслушаны доклады и награждены отличившиеся сотрудники УТ МВД России по ПФО.
По итогам работы коллегии выработан комплекс мер, направленный на повышение качества и результативности деятельности Управления на транспорте МВД России по ПФО, выявлены имеющиеся проблемы и поставлены задачи на 2020 год, передает пресс-служба ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
6 февраля 2020 23:04
Двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первоначальной версией. Экономика региона
68
3 февраля 2020 14:31
На минувшей неделе еще 10 компаний получили почетное право использовать этот знак на своих товарах. Экономика региона
401
3 февраля 2020 13:16
Более половины респондентов заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Экономика региона
245
Финансы и Банки
6 февраля 2020 14:11
«Программа "Будущий капитал" позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели. Финансы и Банки
204
5 февраля 2020 21:41Где открыть расчетный счет в Самаре для ИП и ООО - сравнение тарифов в 15 банках
5 февраля 2020 16:37
Транзакционные сервисы банка получили сразу две награды международной премии Global Finance — Best Bank for Liquidity Management in CEE и Best Bank for Payments and Collection in CEE. Финансы и Банки
364
Строительство
6 февраля 2020 09:33
Кого будет обслуживать новое медучреждение, пока непонятно. Строительство
174
5 февраля 2020 10:21
Об этом стало известно на выездном заседании членов комитета Думы Самары по строительству. Строительство
188
4 февраля 2020 18:36
Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе. Строительство
410
Материалы и технологии
5 февраля 2020 08:57Пресс-формы помогут в массовом изготовлении различных изделий
Полиоксиметилен имеет другое название полиацеталь или ацеталь. Это универсальный материал, который есть в различных стержнях, плитах и листах. Материалы и технологии
91
30 января 2020 09:43Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
76
29 января 2020 10:25Как выбрать клей для дерева?
Расценивая всё многообразие общедоступных клеевых материалов, зачастую бывает сложно понять какой суперклей лучше подобрать для определенной работы с... Материалы и технологии
77
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
137
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
890
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1442
Бизнес
5 февраля 2020 22:07
Кредиторы компании «Тольяттимолоко» формально вступили в открытое противостояние с арбитражным управляющим предприятия. Бизнес
251
5 февраля 2020 17:54
Ранее к «Дому у Загородного» уже возникали претензии — по причине качества строительства. Бизнес
298
4 февраля 2020 19:45
Жигулевский известковый завод снова проиграл разбирательство. Бизнес
893
Новости компаний
6 февраля 2020 21:19
MIG переносит производство в Россию, поскольку её устройства часто копировали азиатские компании. Новости компаний
116
5 февраля 2020 13:25
Компания подала заявки на несколько товарных знаков соответствующей тематики. Новости компаний
219
4 февраля 2020 10:53
Стоимость объекта составляет порядка 1,5-1,7 млрд рублей. Новости компаний
395
3 февраля 2020 13:57
Деньги на первооружение «Кузнецову» выделяют его владельцы – Ростех и ОДК. Новости компаний
421
IT и Коммуникации
30 января 2020 09:42Как выбрать прокси-сервер?
С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
131
22 января 2020 07:49
15 января 2020 20:08Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
112
Транспорт
6 февраля 2020 22:41
В ходе заседания были заслушаны доклады и награждены отличившиеся сотрудники УТ МВД России по ПФО. Транспорт
87
6 февраля 2020 13:00
Но это произойдет не ранее 2021 года. Транспорт
196
6 февраля 2020 12:35
Горожан просят заблаговременно планировать свой маршрут следования. Транспорт
176
5 февраля 2020 12:51
Сейчас из Самары «Победа» летает в Москву и Санкт-Петербург. Транспорт
245
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
241
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
281
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
209
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
575
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2336
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
882
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1960
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1490
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1093
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1088
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1602
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1614
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1908
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3033
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3605
Мероприятия