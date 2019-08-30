Троллейбусы № 6 продолжат следовать по укороченной схеме

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В связи с продолжением работ на инженерных сетях в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский» трасса троллейбусного маршрута № 6 по 12 сентября 2019 года будет по-прежнему укороченной - троллейбусы следуют от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод».Они возобновят движение по своей обычной схеме – от Губернского рынка до улицы Грозненская – после окончания работ на сетях.Также напомним, что технический проезд по реконструируемому участку улицы Шоссейная от улицы Народная до улицы Казачья открылся для движения транспорта с 11 августа 2019 года. Тогда же движение автобусов №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 80, 92, 159, 168, 172, 199 было возобновлено по прежним маршрутам.Просим горожан с пониманием относиться к необходимости продолжения инженерных работ в ходе строительства мостового перехода и обращаем внимание на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: ресс-служба горадминистрации