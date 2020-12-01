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Стали известны самые ликвидные автомобили в России

1 декабря 2020 09:56
36
Стали известны самые ликвидные автомобили в России

Специалисты аналитического агентства «Автостат-Инфо» совместно со специалистами «Правильная цена» провели исследование и определили автомобили, стоимость которых снижается меньше всего за три года эксплуатации. Было выяснено, что за три года использования автомобиль массового сегмента в среднем теряет около 25% стоимости. Автомобили премиум-сегмента теряют до 30%  от первоначальной стоимости.

Автомобили корейских производителей теряют во время эксплуатации меньше всего. Так, за три года использования автомобиль сохраняет почти 80% от своей первоначальной стоимости. Далее идут автомобили европейских марок с сохранением 78,7% своей стоимости и на третьем месте- японские бренды, сохраняющие 75,4% от первоначальной стоимости. Это данные для автомобилей массового сегмента.

В сегменте премиум-автомобилей на первом месте находятся японские бренды, сохраняющие почти 73% остаточной стоимости. Также в тройку лидеров попали американские автомобили (72%) и европейские автомобили (69%).

Также был составлен рейтинг брендов. В массовом сегменте на первом месте оказались автомобили Mazda, сохраняющие через три года 87% от стоимости. На втором месте – Hyundai (81%), на третьем месте Honda (80%) и затем Volkswagen (79%).

В сегменте автомобилей премиального класса на первом месте оказались MINI и smart, сохраняющие по 78% от своей первоначальной стоимости. Затем идут Lexus (77%), Porsche (76%) и замыкает пятерку Audi с показателем в 72%.

Также были вычислены и самые ликвидные автомобили массового сегмента: Hyundai Creta, Mazda CX-5 и Mazda 6. В премиальных автомобилях на первом месте Audi A5, затем идут MINI Сooper и Lexus RX, сообщает РГ.ру.

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Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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