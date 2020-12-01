Стали известны самые ликвидные автомобили в России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат-Инфо» совместно со специалистами «Правильная цена» провели исследование и определили автомобили, стоимость которых снижается меньше всего за три года эксплуатации. Было выяснено, что за три года использования автомобиль массового сегмента в среднем теряет около 25% стоимости. Автомобили премиум-сегмента теряют до 30% от первоначальной стоимости.

Автомобили корейских производителей теряют во время эксплуатации меньше всего. Так, за три года использования автомобиль сохраняет почти 80% от своей первоначальной стоимости. Далее идут автомобили европейских марок с сохранением 78,7% своей стоимости и на третьем месте- японские бренды, сохраняющие 75,4% от первоначальной стоимости. Это данные для автомобилей массового сегмента.

В сегменте премиум-автомобилей на первом месте находятся японские бренды, сохраняющие почти 73% остаточной стоимости. Также в тройку лидеров попали американские автомобили (72%) и европейские автомобили (69%).

Также был составлен рейтинг брендов. В массовом сегменте на первом месте оказались автомобили Mazda, сохраняющие через три года 87% от стоимости. На втором месте – Hyundai (81%), на третьем месте Honda (80%) и затем Volkswagen (79%).

В сегменте автомобилей премиального класса на первом месте оказались MINI и smart, сохраняющие по 78% от своей первоначальной стоимости. Затем идут Lexus (77%), Porsche (76%) и замыкает пятерку Audi с показателем в 72%.

Также были вычислены и самые ликвидные автомобили массового сегмента: Hyundai Creta, Mazda CX-5 и Mazda 6. В премиальных автомобилях на первом месте Audi A5, затем идут MINI Сooper и Lexus RX, сообщает РГ.ру.