Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов

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В результате проводимой работы в рамках очередного оперативно-профилактического мероприятия по пассажирским перевозкам Госавтоинспекцией Красноярского района совместно с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Самарской области на участке региональной автодороги «Обводная г. Самара» проверено 11 автобусов, в том числе автобусов междугороднего и международного сообщения, осуществляющих перевозку пассажиров для производственных нужд, в том числе автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки под видом «заказных» и иные перевозки. Выявлено 2 административных правонарушения по нарушению правил пользования внешними световыми приборами водителями маршрутных такси.При проведении осмотра транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, сотрудниками Ространснадзора и технического надзора ГИБДД выявлено 3 автобуса с неисправностями, а также в конструкцию которых внесены изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией.Работа в данном направлении будет продолжена, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области