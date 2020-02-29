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Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции продолжают проводить проверки пассажирского автотранспорта.
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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов

29 февраля 2020 14:32
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Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции продолжают проводить проверки пассажирского автотранспорта.
В ходе контроля за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области ежедневно пресекаются нарушения ПДД  со стороны водителей автобусов, выявляются факты нелегальных грузовых и пассажирских перевозок, а также факты эксплуатации транспортных средств с неисправностями, а именно: несоответствие конструкции ТС, наличие и функционирование аварийных выходов, выявление неправомерных изменений конструкции транспортных средств.

В результате проводимой работы в рамках очередного оперативно-профилактического мероприятия по пассажирским перевозкам Госавтоинспекцией Красноярского района совместно с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Самарской области на участке региональной автодороги «Обводная г. Самара» проверено 11 автобусов, в том числе автобусов междугороднего и международного сообщения, осуществляющих перевозку пассажиров для производственных нужд, в том числе автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки под видом «заказных» и иные перевозки. Выявлено 2 административных правонарушения по нарушению правил пользования внешними световыми приборами водителями маршрутных такси.

При проведении осмотра транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, сотрудниками Ространснадзора и технического надзора ГИБДД выявлено 3 автобуса с неисправностями, а также в конструкцию которых внесены изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией.

Работа в данном направлении будет продолжена, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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