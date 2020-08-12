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Скоростной поезд "Стриж" запустят между Санкт-Петербургом и Самарой

12 августа 2020 22:10
184
По данному маршруту время дороги сократится вдвое.
В августе и начале сентября между Санкт-Петербургом и Самарой начнет курсировать новый скоростной поезд "Стриж", передает sova.info.

Состав будет разгоняться до 200 км/ч и делать остановки в крупных городах, в том числе и в Москве.

Первый поезд пустят из Северной столицы уже 21 августа.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 21, 23, 25, 27, 29 и 31 августа, а также 2 и 4 сентября. Обратные составы пойдут 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1 и 3 сентября.

В состав железного транспорта включены сидячие вагоны 1-го и 2-го классов, а также спальные класса "люкс" с двухместным купе, в котором есть туалет и кондиционер.

- Запуск скоростного "Стрижа" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также поспособствует развитию внутрироссийского туризма, - отметили в Октябрьской железной дороге. 
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Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
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10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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