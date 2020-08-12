Скоростной поезд "Стриж" запустят между Санкт-Петербургом и Самарой

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Состав будет разгоняться до 200 км/ч и делать остановки в крупных городах, в том числе и в Москве.Первый поезд пустят из Северной столицы уже 21 августа.Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 21, 23, 25, 27, 29 и 31 августа, а также 2 и 4 сентября. Обратные составы пойдут 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1 и 3 сентября.В состав железного транспорта включены сидячие вагоны 1-го и 2-го классов, а также спальные класса "люкс" с двухместным купе, в котором есть туалет и кондиционер.- Запуск скоростного "Стрижа" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также поспособствует развитию внутрироссийского туризма, - отметили в Октябрьской железной дороге.