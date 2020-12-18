Самарцы пожаловались на светофор, расположенный у парка Гагарина

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Самарцы пожаловались на светофор, расположенный на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии

Горожане сообщили, что зеленый свет для пешеходов слишком быстро сменяется на красный - приходится буквально бежать через дорогу.

"Крайне короткий зелёный свет для переходов, менее 15 секунд, никто не успевает перейти. Все люди на середине дороги уже идут на красный. Зачем это сделали? Требую вернуть, как было", - написал в твиттере один из местных жителей.

В министерстве транспорта и автодорог региона пообещали, что вопрос будет решен, пишет Самру.ру.

"Эксплуатирующей организацией будет выполнена корректировка режима работы светофорного объекта", - сообщили там.