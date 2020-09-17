Самарский аэропорт «Курумоч» - в десятке самых красивых в России

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Он занял пятое место.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые красивые аэропорты.



Более половины опрошенных (57.06%) считает международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным. Другим путешественникам (11.66%) больше нравится международный аэропорт «Шереметьево» в Москве. «Бронзу» (9.82%) получил международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.



По данным опроса Tvil.ru, в десятку самых красивых аэропортов России также вошли аэропорты «Кольцово» в Екатеринбурге (4.91%), «Курумоч» в Самаре (4.91%), аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани (4.29%), «Платов» в Ростове-на-Дону (3.68%), «Гурмак» в Волгограде (1.84%), «Стригино» в Нижнем Новгороде (1.23%) и международный аэропорт «Красноярск» (0.61%).