Самарская Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Самары информирует, что на территории города в 2020 году установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений, направленные на контроль скоростного режима, по следующим адресам:
- ул. Гагарина, 56а;
- ул. Гагарина, 26 от ул. Революционной до Тухачевского;
- ул. Партизанская, 62 от ул. Лунная к ул. Черновская;
- ул. Солнечная, 39;
- ул. Авроры, 114а;
- ул. Авроры, 195;
- ул. Стара Загора, 31 от 22 Партсъезда к ул. Советской Армии;
- ул. Пензенская, 66 от ул. Дачная к ул. Владимирская.
Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, будьте предельно внимательны и осторожны при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
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