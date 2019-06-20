«Самара Авто Газ»: На 8-ом и 45-ом муниципальных маршрутах планируются изменения

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С 21 июня на 8-ой городской маршрут «Самара Авто Газ» запускает более вместительный автобус. Напомним, что автобус двигается в направленииБезымянский рынок - пос. Падовка.Кроме того, с 24 июня на 45-ом муниципальном маршруте, двигающемся в направлении Автостанция «Аврора» - Опытная станция садоводства/Жигулевские Сады, также будет увеличено количество автобусов и сократится интервал движения.- 45-й маршрут очень популярен среди горожан, совершающих поездки на садово-дачные массивы. Ориентируясь на пожелания наших пассажиров,руководство приняло решение об увеличении количества автобусов на маршруте, - сообщил представитель «Самара Авто Газ».Горожане могут осуществлять поездки на городских маршрутах муниципального общественного транспорта Самары за наличный расчет, по карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), по студенческой, социальной карте и садово-дачной карте. также могут оплачивать проезд с помощью банковской карты и устройств с бесконтактным интерфейсом, передает пресс-служба «Самара Авто Газ».