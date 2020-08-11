С 12 августа изменено место расположения пригородных билетных касс на вокзале Самара

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 12 августа 2020 года на вокзале Самара пригородные билетные кассы с привокзальной площади переносятся в здание на цокольный этаж. Вход в пригородные кассы будет осуществляется через тоннель №2.
Новое расположение билетных касс обеспечивает максимально короткий путь к пригородным платформам через пешеходный тоннель. Для удобства пассажиров новая пригородная зона оборудована местами для ожидания поезда, информационным табло и зарядной станцией для мобильных гаджетов, передает пресс-служба КбшЖД.
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