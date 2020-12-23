Россияне рассказали о том, какого цвета должна быть их машина мечты

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Пользователи Авто.ру рассказали о том, какого цвета должна быть их машина мечты. Одновременно с этим аналитики сервиса изучили базу объявлений и узнали, автомобили каких цветов чаще всего встречаются в продаже в разных регионах страны.

В опросе Авто.ру приняли участие больше 2 тысяч человек. Также в ходе исследования изучены 4 миллиона объявлений о продаже автомобилей, опубликованных на сервисе с января по ноябрь 2020 года.

Каждый четвертый россиянин мечтает о черном автомобиле (25%), также в топе белый (15%), синий (13%) и красный (12%) цвета. Стать владельцем зеленой или серой машины желают по 8% опрошенных. А вот бежевым, золотым или розовым автомобилем хотел бы владеть лишь каждый сотый респондент — это самые непопулярные цвета.

Среди новых автомобилей, выставленных на продажу на Авто.ру, чаще всего встречаются машины «нейтральных» цветов: белый, черный, серый и серебристый — на них приходится почти три четверти объявлений. При этом 41% из них — это машины белого цвета, за который у большинства автопроизводителей не нужно доплачивать.

Среди «цветных» машин, чаще всего дилеры предлагают синие и коричневые автомобили: эти цвета встречаются в палитре большинства брендов. А вот желтые, золотистые и розовые машины на Авто.ру в этом году почти не продавались.

На вторичном рынке чаще всего продаются опять же черные и белые машины — суммарно это 40%. А еще 29% — серебристые и серые авто. На остальные цвета приходится 31% — чуть больше, чем среди новых машин.

Чаще всего «цветные» машины продаются в Костромской, Новгородской и Псковской областях — их суммарная доля здесь приближается к 40%. Предпочтение в этих регионах отдают синему (больше 10%), красному (8%) и зеленому (7%) цветам.

Реже, чем в других регионах страны, цветные машины продаются в Чукотском автономном округе. Точнее, в этом году здесь они не продавались совсем: среди объявлений на Авто.ру таких машин не встречалось. Зато регион отличился рекордно высокой долей черных и белых автомобилей — 50% и 33% соответственно. Остальное — серые и серебристые машины.

Не очень часто продавались цветные автомобили и на Кавказе. В Чеченской Республике таких только 18%, в Ингушетии — 20%. Лидируют тут также черные машины — 31% и 30% соответственно.