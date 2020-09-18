Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

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Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, передает ТАСС. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Помимо этого, Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Южной Кореей. "По итогам заседания принято решение возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 сентября - с Южной Кореей (город Сеул)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю. Южная Корея не закрывала границы из-за пандемии, однако число осуществляемых ей авиарейсов резко сократилось из-за падения спроса и ограничений на полеты, введенных другими странами.

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается 21 сентября в связи с возобновлением международного авиасообщения. "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот", - сообщили в штабе.

"За весь период [действия программы] было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров", - добавили в оперштабе.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС