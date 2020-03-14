Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами ЕС
14 марта 2020 10:19
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Кроме рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также ограничивается авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно. Такие меры приняты для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья россиян и нераспространения вируса на территории нашей страны, – отметили в оперативном штабе.
Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, теперь на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира, если не считать Китая, передает Радио Маяк.
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