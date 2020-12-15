Решение о блокировке социальных карт пенсионеров отложили до пятницы

Об этом заявили на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.
Губернатор Дмитрий Азаров отложил принятие решения по блокировке социальных карт для лиц старшего возраста (65+), поручив провести «дополнительную работу, позвонить каждому ветерану и узнать как соблюдают режим, какая есть потребность в передвижениях, как помогают родные и волонтеры».
По мнению главы региона ветераны и люди старшего возраста «ответственней всех соблюдают режим самоизоляции, самые дисциплинированные» и «будет обидно, если блокировкой транспортных передвижений мы заставим идти ветеранов и пенсионеров до магазина и товаров первой необходимости пешком, и в это холодное время навредим больше».
Губернатор поручил до пятницы представить решение, основанное «на мнениях каждого жителя губернии почтенного возраста», пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: Pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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