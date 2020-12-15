Решение о блокировке социальных карт пенсионеров отложили до пятницы

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Об этом заявили на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.

Губернатор Дмитрий Азаров отложил принятие решения по блокировке социальных карт для лиц старшего возраста (65+), поручив провести «дополнительную работу, позвонить каждому ветерану и узнать как соблюдают режим, какая есть потребность в передвижениях, как помогают родные и волонтеры».



По мнению главы региона ветераны и люди старшего возраста «ответственней всех соблюдают режим самоизоляции, самые дисциплинированные» и «будет обидно, если блокировкой транспортных передвижений мы заставим идти ветеранов и пенсионеров до магазина и товаров первой необходимости пешком, и в это холодное время навредим больше».



Губернатор поручил до пятницы представить решение, основанное «на мнениях каждого жителя губернии почтенного возраста», пишет СО ОНЛАЙН.

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