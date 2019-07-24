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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Прозвучало предложение законодательно прописать термины «мотовездеход» и «снегоболотоход»

24 июля 2019 16:14
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Кроме того, было предложено дополнить ПДД обязанностью использования мотошлема во время перевозки пассажиров на мототранспорте категории L.
Во время круглого стола, посвященного законодательному регулированию мотовездеходного или снегоходного туризма, прозвучало предложение законодательно прописать термины «мотовездеход» и «снегоболотоход», передает samarskie-voditeli.ru.

Так, правительству РФ рекомендуется рассмотреть вариант внесения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» изменения, а также внести изменения в ПДД, внеся термины «снегоболотоход» и «мотовездеход».

Кроме того, было предложено дополнить ПДД обязанностью использования мотошлема во время перевозки пассажиров на мототранспорте категории L. 


Фото:    samarskie-voditeli.ru
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