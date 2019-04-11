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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Проезд по трассе М4 "Дон" с понедельника подорожает почти на 22%

11 апреля 2019 23:02
108
Из тарифной сетки
Стоимость проезда по всем участкам скоростной платной трассы М4 "Дон" на расстоянии с 21-го по 1319-й километры с 15 апреля вырастет на 21,6% для легкового автомобиля и составит 1520 рублей в так называемое "дневное время" — с 07:00 до 00:00, следует из данных госкомпании "Автодор", в управлении которой находится дорога, передает РИА Новости.

В начале апреля госкомпания сообщила, что с 15 апреля по 13 октября 2019 года на платных участках дорог М4 "Дон", М3 "Украина" и М11 "Москва — Санкт-Петербург" вводятся сезонные тарифы. Из тарифной сетки "Автодора" следует, что проезд по всем платным участкам М4 для легковых машин подорожает на 21,6% с 15 апреля при оплате наличными и составит 1520 рублей в дневное время.

Вместе с тем для владельцев транспондеров T-pass с 15 апреля стоимость проезда по абонементам на участках М4 "Дон" с 21-го по 93-й километры в Московской области, с 93-го по 211-й километры в Московской и Тульской областях, с 492-го по 517-й километры в обход Воронежа и с 1091-го по 1119-й километры в обход Ростова-на-Дону не изменится, отмечает "Автодор".

Проезд по трассе М3 "Украина" на платных участках (124-194 километры. Прим. ред.) для легковых машин по будням с 15 апреля не изменится и останется на уровне 130 рублей, а по пятницам, в выходные и праздничные дни, а также 30 апреля и 8 мая вырастет до 150 рублей при оплате наличными, следует из тарифной сетки госкомпании. При этом нижняя граница действия дневных тарифов изменится с 07:00 на 06:00 для всех категорий транспортных средств с 15 апреля по 13 октября 2019 года, добавляет "Автодор".

В то же время проезд по популярному участку новой скоростной платной трассы М11 "Москва — Санкт-Петербург" — с 58-го по 97-й километры не подорожает, но изменится стоимость проезда на участке от 208-го до 543-го километра от Твери до Великого Новгорода — с 15 апреля она вырастет с 660 до 770 рублей для легковых машин в дневное время при оплате наличными или банковской картой, свидетельствуют данные "Автодора".
 
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