По просьбам жителей поселка им. Шмидт изменена трасса следования автобусов по маршруту № 3

137

С 11 ноября 2019 года по просьбам жителей поселка им. Шмидта изменена схема движения автобусов по маршруту № 3 «Поселок Шмидта – Хлебная площадь» (с целью наибольшего охвата социально значимых объектов для жителей поселка им. Шмидта - площадь им. В.В. Куйбышева, кинотеатр «Художественный», музыкальная школа и др.). Теперь автобусы едут по улицам Ленинградская, Самарская, Венцека, Куйбышева, Красноармейская, Самарская, Ленинградская и далее - по обычному маршруту следования.Ранее автобусы следовали следующим образом: от поселка им. Шмидта по улицам Ленинградская, Самарская, Венцека, Фрунзе, Комсомольская, Степана Разина до Хлебной площади.Также по просьбам жителей скорректировано расписание обновленного маршрута. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Транспортного оператора Самары – по ссылке: https://tosamara.ru/spravka/marshruti/26/ (перечень остановочных пунктов будет актуализирован в ближайшее время).В ходе пробных рейсов будет изучаться пассажиропоток и, следовательно, востребованность обновленной трассы следования, в результате чего городской Департамент транспорта примет решение о целесообразности работы такого удлиненного маршрута на постоянной основе, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации.