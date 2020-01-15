Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли почти на треть в 2019 году

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Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО «ФПК» в дальнем следовании по итогам 2019 года составила 5,9 % (в 2018 году – 4,7 %).Наиболее популярными направлениями у пассажиров в минувшем году стали Москва – Воронеж (24,7 % от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва – Санкт-Петербург (22,7 %), Москва – Адлер (8,7 %), Москва – Ижевск (8,5 %) и Москва – Самара (8,1 %).Росту количества пассажиров, перевезенных двухэтажными поездами, способствовало в том числе расширение географии маршрутов, на которых используется такой подвижной состав. Так, например, в декабре 2019 года в двухэтажном исполнении стали курсировать поезда № 17/18 «Карелия» сообщением Петрозаводск – Москва, № 52/51«Сура» Москва – Пенза и поезда №№ 737/738, 739/740, 741/742 «Иван Паристый» сообщением Москва – Брянск. На сегодняшний день по российским железным дорогам курсируют 16 пар двухэтажных поездов на 12 маршрутах.Двухэтажный подвижной состав позволяет перевозить за один рейс больше пассажиров, чем обычный одноэтажный. Повышению привлекательности таких поездов способствуют гибкие тарифы и акции.Для удобства и безопасности пассажиров вагоны оснащаются современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийными системами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.Двухэтажные поезда адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. В составе поездов есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля, передает пресс-служба ОАО «РЖД».Фото: соцсети