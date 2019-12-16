Пассажиры могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%

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Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с 13 декабря могут приобрести билеты в плацкартныевагоны пассажирских поездов дальнего следования со скидкой 30%. Купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки (38 и 54), а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов (34 и 36).Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся во внутригосударственном сообщении с 13 января по 20 февраля 2020 года включительно, с 25 февраля по 6 марта 2020 года включительно, а также с 11 марта по 31 марта 2020 года включительно, кроме фирменного поезда № 146/145 Москва – Назрань.Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощьюмобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяются на покупкубилетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Плата за пользование комплектами постельного белья взимается в полном объеме, передает пресс-служба КбшЖД.