Пассажиры фирменного поезда «Жигули» могут путешествовать в вагонах СВ по выгодным ценам

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В направлении Москва – Самара стоимость проезда составит 5999 рублей, ежедневно, кроме пятницы. В направлении Самара – Москва стоимость проезда составит 5999 рублей, ежедневно, кроме воскресенья.Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по специальному тарифу ограничено.Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать одействующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.