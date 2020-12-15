Пассажиры 65+ могут получить деньги за "невозвратные" железнодорожные билеты

150

Об этом сообщили представили компании-перевозчика.

Российские железнодорожники в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации готовы пойти им навстречу. Так, до 31 декабря 2020 пожилые люди могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты.

Для этого нужно обратится в единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефонам:

- 8(800)775-00-00 (для звонков из России);

- 8(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Далее в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру нужно обратиться в билетную кассу за возвратом финансов, сообщает Сова.инфо.