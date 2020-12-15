Пассажиры 65+ могут получить деньги за "невозвратные" железнодорожные билеты

Об этом сообщили представили компании-перевозчика.
Российские железнодорожники в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации готовы пойти им навстречу. Так, до 31 декабря 2020 пожилые люди могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты.
Для этого нужно обратится в единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефонам:
- 8(800)775-00-00 (для звонков из России);
- 8(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).
Далее в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру нужно обратиться в билетную кассу за возвратом финансов, сообщает Сова.инфо.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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