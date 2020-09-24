Открыто рабочее движение по путепроводу в районе плотины Жигулевской ГЭС

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Водителям автомобилей, движущихся из Москвы в Самару, теперь необходимо ехать по построенному путепроводу прямо, не совершая поворот направо на ул. Куйбышева.

Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в пределах городского округа Тольятти.

В настоящее время движение транзитного транспорта, следующего в направлении Самары, осуществляется от поста ГИБДД на плотине Жигулевской ГЭС в прямом направлении без заезда в Тольятти.

Водителям автомобилей, движущихся из Москвы в Самару, теперь необходимо ехать по построенному путепроводу прямо, не совершая поворот направо на ул. Куйбышева.

Данные меры направлены на снижение транспортной нагрузки улично-дорожной сети г. Тольятти. Кроме того, они позволят произвести реконструкцию дорог, задействованных при строительстве транспортной развязки на участке км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска в Самарской области.

Водителям транспортных средств, следующих по пути из Жигулевска в Тольятти, необходимо также выполнять поворот направо на ул. Куйбышева после поста ГИБДД. Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.

Площадку посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - «Даже сейчас, не в час пик, мы видим, какое количество транспорта, в первую очередь транзитного, проезжает здесь, не создавая проблемы для жителей города. Объект федеральный, здесь федеральный заказчик и подрядчик. В такой ситуации, конечно, нам несколько сложнее воздействовать на скорость, на качество строительства. Но поскольку это очень важно для жителей, люди обратились, пришлось вмешаться в ситуацию, придать нужный импульс»

Закончить работы по второй, левой стороне путепровода, заказчик обещал к 10 октября, пишет Самру.ру.