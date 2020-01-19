Открыто движение троллейбусных маршрутов № 6, №16 по ул.Ленинградской в Самаре
19 января 2020 10:42
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Уважаемые пассажиры! С 05:00 воскресенья, 19 января открыто движение троллейбусных маршрутов № 6, №16 по ул.Ленинградской от ул.Ленинской до ул.Садовой в оба направления. Об этом в твиттере сообщает МП г.о. Самара Трамвайно-троллейбусное управление.
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