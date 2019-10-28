Около 200 дополнительных поездов будут курсировать в ноябрьские праздники

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Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. Пиковой датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлениимаксимальный пассажиропоток придется на 4 ноября. Всего с 1 по 4 ноября планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров, что соответствует уровню прошлого года.Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань,Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду. Из Санкт-Петербургадополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск. Также дополнительные рейсыназначены на маршрутах Екатеринбург – Казань, Архангельск – Карпогоры, Ростов-на- Дону – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Адлер.В настоящее время на праздничные даты уже выкуплено более 650 тысяч билетов, что на 15 % больше, чем на ту же дату прошлого года. При необходимости будутназначаться дополнительные рейсы либо увеличиваться число вагонов в составах регулярных поездов.Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.