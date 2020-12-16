Новый пассажирский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет

198

Новый гражданский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил первый полет, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех", передает ТАСС.

"16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе госкорпорации "Ростех"), - говорится в сообщении. - Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева".

В ходе полета были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем. На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01 (разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией).

Первые серийные самолеты будут подготовлены в 2022 году, а всего до 2030 года планируется поставить 100 самолетов как заказчикам внутри РФ, так и на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В общей сложности на сегодняшний день направлено 25 млрд рублей на финансирование НИОКР и подготовку производства, включая двигатель ТВ7-117СТ-01. Двигатель многофункционален, мы рассчитывали его использование на разных типах самолетов: Ил-114, Ил-112 и на вертолетах Ми-38", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга. Министр уточнил, что первым эксплуатантом самолета станут "Полярные авиалинии", поставки будет осуществлять Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

"Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии. Помимо этого, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: он может использоваться в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси - для полярной авиации", - сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, вчера впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 - еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года - начать его серийные поставки", - сказал генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Первый полет Ил-114-300 - это итог колоссальной работы десятков тысяч людей - ученых, инженеров, специалистов - работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения", - отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

О самолете

Ил-114-300 - разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин.

Крейсерская скорость новой версии самолета составляет 500 км/ч, максимальная высота полета - 7600 м, дальность полета - 5 тыс. км. Самолет может вместить до 68 пассажиров.

Фото: tass.ru