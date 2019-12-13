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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Новогодний троллейбус может выйти на самарские улицы

13 декабря 2019 09:15
132
Новогодний троллейбус может выйти на самарские улицы
С таким предложением к властям обратился житель областного центра.

На самарских улицах может появиться праздничный троллейбус. С таким предложением к властям обратился житель областного центра Владимир Орлов, рассказавший, что подобный опыт уже применяется в Ярославле.

«Вполне реально успеть до новогодней недели украсить автобус, троллейбус и трамвай. А в салоне можно негромко, фоном включать новогодние песни», - пишет Владимир.

Представители Дептранса отнеслись к идее с интересом. Ее пообещали обсудить, пишет ТРК "Терра".
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