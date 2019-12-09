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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Невыездной муниципальный перевозчик Самары снова избежал банкротства

9 декабря 2019 15:21
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В судебном процессе выяснилось, что «Пассажиравтотранс» погасил значительную часть своих обязательств по долгам.
Арбитражный суд Самарской области 5 декабря отказал налоговой службе в требовании признать несостоятельным муниципальное предприятие Самары «Пассажирский автомобильный транспорт», передает «СО» ОНЛАЙН.

Поводом для иска стал долг перед бюджетами в размере 17,29 млн рублей, а пени и штрафы увеличили сумму требований ФНС до 18,47 млн рублей. В том числе по НДФЛ — 3,8 млн рублей, по транспортному налогу с организаций — 3,2 млн, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование — 5,9 млн. Эти обязательства «Пассажиравтотранс» начал копить в первом квартале 2018 года. Именно тогда его подвижной состав — муниципальные автобусы — был сдан в аренду частной компании, а муниципальное предприятие начало разбираться со своей финансовой ситуацией.

В судебном процессе выяснилось, что «Пассажиравтотранс» погасил значительную часть своих обязательств по этим долгам, поэтому сумма требований ФНС снизилась до 1,05 млн рублей — в основном пени и штрафы. При таком долге оснований для предприятия банкротом стало недостаточно.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что предприятие пытаются обанкротить не в первый раз. Ранее аналогичные иски подавали компании «Нафта-Сервис» и «Волгатрансавто», но производство по их заявлениям было прекращено.

В департаменте транспорта Самары сейчас утверждают, что предприятие может вернуться на муниципальные автобусные маршруты года через три — после того как погасит все долги. Ежегодный убыток «Пассажиравтотранса» последние годы исчислялся в суммах от 59 млн до 175 млн рублей.


Фото:   соцсети 
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