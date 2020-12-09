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Нештрафуемый порог в 20 км/ч поддержало подавляющее большинство самарцев

9 декабря 2020 09:32
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Нештрафуемый порог в 20 км/ч поддержало подавляющее большинство самарцев

Высокий нештрафуемый порог для водителей в России – частый повод горячих споров между автомобилистами. Автомобильный сайт Дром решил выяснить больше все же тех, кто «за» или «против»?

Во всероссийском опросе Дрома «Вы поддерживаете сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч?» приняло участие 24,5 тысяч автолюбителей из 45 регионов страны. По его результатам 85,4% респондентов из Самарской области ответили положительно. Вариант «Однозначно да» выбрало 74,4% самарцев, а «Скорее да» – 11%. За снижение порога выступило в общей сложности 14,6% опрошенных («Однозначно нет» – 6,8%, «Скорее нет» – 7,8%). 

В среднем по стране голоса распределились аналогично. Интересно, что в разрез с мнением подавляющего большинства россиян выступила четверть опрошенных водителей из Москвы. В столице в три раза больше голосов – 24,2% у варианта «Однозначно нет». С ними солидарны и в Северной столице. Санкт-Петербург делит с Ульяновской областью вторую строчку среди регионов России по популярности ответа «Однозначно нет». Он набрал 17% голосов.  

«Так бы зарплату давали. Идешь 30 получать, а можно 49. По факту, сейчас все ездят с максимально разрешенным превышением из-за чего знаки 40 и 60 полностью теряют свой смысл. Математике не место на дороге», – считает один из участников опроса. 

Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога. При этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выступает за снижение до 10 км/ч в городах. 

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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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