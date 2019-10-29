Недостоверные данные в полисе ОСАГО приравнены к его отсутствию

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Как прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс, новые нормы закона как аккумулируют ряд уже установившихся практик, так и содержат принципиальные нововведения.В частности фактически внесение недостоверных сведений в полис ОСАГО приравнено к его отсутствию.Так, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП.«Мы провели масштабный эксперимент по поверке полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах, который показал, что половина обратившихся в союз получателей «писем счастья» об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО, дальнейший разбор ситуаций показал, что в ряде полисов содержатся недостоверные данные о транспортном средстве или регионе, которые приводили к занижению цены полиса. Мы создаем в новой информационной системе ОСАГО барьеры для подобного рода мошеннических действий, но также хотели бы предупредить автовладельцев о рисках езды с такими полисами - экономия одной-двух тысяч рублей на этапе покупки полиса за счет внесения в него недостоверных данных может обернуться убытком для них на сотни тысяч рублей», - прокомментировал И.ЮргенсПрезидент РСА рекомендовал проверить свои полисы через сервисы, доступные на официальном сайте союза, либо обратиться к своему страховщику, сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.Фото pixabay.com