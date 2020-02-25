Названы самые выгодные для перепродажи иномарки

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На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей. При этом высокая цена на вторичном рынке не всегда обозначает высокое качество модели. Для анализа были изучены цены автомобилей с пробегом в возрасте 3 года. Для этого было отобрано 194 модели 37 марок автомобилей. Стоимость машин, продаваемых в 2019 году, сравнивалась со стоимостью, когда они продавались в 2016 году новыми. В результате был составлен рейтинг остаточной стоимости модели в двух сегментах: массовом и преимальном.В массовом сегменте на первом месте оказался кроссовер Kia Soul. Стоимость трехлетнего автомобиля составляет 89,8% от начальной стоимости авто. Далее идут Hyundai Solaris с остаточной стоимостью в 87%, Skoda Rapid с остаточной стоимостью в 85,3% и Kia Rio (85,2% остаточной стоимости).В сегменте автомобилей гольф-класса на первом месте оказались автомобили Toyota Corolla с остаточной стоимостью 83,2%, Kia Ceed с остаточной стоимостью в 82% и Skoda Octavia (81,7% остаточной стоимости).Среди автомобилей среднего класса победителем стала Mazda 6 с показателем остаточной стоимости в 84,6%. Затем идет Ford Mondeo (73,1% остаточной стоимости) и Hyundai i40 (71,4%).Среди седанов бизнес-класса на первом месте оказалась Toyota Camry с показателем 78,5%. Затем идет Kia Optima с показателем 75,5% и Skoda Superb, сохраняющая 71% остаточной стоимости спустя 3 года.В классе компактных кроссоверов и внедорожников лидером стали Kia Soul (89,8%), далее Mazda CX-5 (86,9%), Honda CR-V с показателем в 84,2%.В классе больших внедорожников меньше всего цены теряют Toyota Land Cruiser 200 (78,6%). Далее идут Mitsubishi Pajero (73%) и с большим отставанием Ford Explorer (59,4%).Среди автомобилей премиум сегмента победил Volvo V40 Cross Country, сохранивший 87,1% от первоначальной стоимости. Далее идут Audi A4 Allroad с показателем 77,3% и Volvo S60 с показателем 76%. Чуть меньше у Volvo V60 Cross Country - 71,6% остаточной стоимости.Как отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, высокий процент остаточной стоимости у лидеров рейтинга связан с ростом цен за последние годы. С 2016 по 2019 года розничные цены на автомобили выросли на 10-12%, в некоторых сегментах еще больше. И если в 2016 году автомобилист купил Hyundai Solaris за 650 тыс. руб, в 2019 году новый автомобиль этой марки стоит уже 750 тысяч рублей. То есть эксплуатация за 3 года привела к меньшей потере средств по сравнению с инфляцией. Кроме того, наблюдается тенденция снижения спроса на новые автомобили и увеличение спроса на автомобили с пробегом. Учитывая возросший утилизационный сбор к концу года стоимость подержанных автомобилей вырастет по прогнозу специалиста на 6-7%.По мнению автомобильного эксперта Сергея Ифанова, рейтинг остаточной стоимости не отражает качество автомобилей-лидеров. По качеству автомобили корейских и японских брендов проигрывают автомобилям Германии, французским и английским брендам. На высокую остаточную стоимость влияет также и высокий спрос покупателей.Фото из открытых источников