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На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей.
Названы самые выгодные для перепродажи иномарки
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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Названы самые выгодные для перепродажи иномарки

25 февраля 2020 19:17
107
На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей.
Проект «Правильная цена» и компания «Автостат Инфо» составили рейтинг иномарок, наиболее выгодных с точки зрения перепродажи на вторичном рынке России, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на "Известия". Лидером в сегменте массовых автомобилей оказался Kia Soul, а среди премиальных автомобилей хетчбэк Volvo V40 Cross Country.

На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей. При этом высокая цена на вторичном рынке не всегда обозначает высокое качество модели. Для анализа были изучены цены автомобилей с пробегом в возрасте 3 года. Для этого было отобрано 194 модели 37 марок автомобилей. Стоимость машин, продаваемых в 2019 году, сравнивалась со стоимостью, когда они продавались в 2016 году новыми. В результате был составлен рейтинг остаточной стоимости модели в двух сегментах: массовом и преимальном.

В массовом сегменте на первом месте оказался кроссовер Kia Soul. Стоимость трехлетнего автомобиля составляет 89,8% от начальной стоимости авто. Далее идут Hyundai Solaris с остаточной стоимостью в 87%, Skoda Rapid с остаточной стоимостью в 85,3% и Kia Rio (85,2% остаточной стоимости).

В сегменте автомобилей гольф-класса на первом месте оказались автомобили Toyota Corolla с остаточной стоимостью 83,2%, Kia Ceed с остаточной стоимостью в 82% и Skoda Octavia (81,7% остаточной стоимости).

Среди автомобилей среднего класса победителем стала Mazda 6 с показателем остаточной стоимости в 84,6%. Затем идет Ford Mondeo (73,1% остаточной стоимости) и Hyundai i40 (71,4%).

Среди седанов бизнес-класса на первом месте оказалась Toyota Camry с показателем 78,5%. Затем идет Kia Optima с показателем 75,5% и Skoda Superb, сохраняющая 71% остаточной стоимости спустя 3 года.

В классе компактных кроссоверов и внедорожников лидером стали Kia Soul (89,8%), далее Mazda CX-5 (86,9%), Honda CR-V с показателем в 84,2%.

В классе больших внедорожников меньше всего цены теряют Toyota Land Cruiser 200 (78,6%). Далее идут Mitsubishi Pajero (73%) и с большим отставанием Ford Explorer (59,4%).

Среди автомобилей премиум сегмента победил Volvo V40 Cross Country, сохранивший 87,1% от первоначальной стоимости. Далее идут Audi A4 Allroad с показателем 77,3% и Volvo S60 с показателем 76%. Чуть меньше у Volvo V60 Cross Country - 71,6% остаточной стоимости.

Как отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, высокий процент остаточной стоимости у лидеров рейтинга связан с ростом цен за последние годы. С 2016 по 2019 года розничные цены на автомобили выросли на 10-12%, в некоторых сегментах еще больше. И если в 2016 году автомобилист купил Hyundai Solaris за 650 тыс. руб, в 2019 году новый автомобиль этой марки стоит уже 750 тысяч рублей. То есть эксплуатация за 3 года привела к меньшей потере средств по сравнению с инфляцией. Кроме того, наблюдается тенденция снижения спроса на новые автомобили и увеличение спроса на автомобили с пробегом. Учитывая возросший утилизационный сбор к концу года стоимость подержанных автомобилей вырастет по прогнозу специалиста на 6-7%.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Ифанова, рейтинг остаточной стоимости не отражает качество автомобилей-лидеров. По качеству автомобили корейских и японских брендов проигрывают автомобилям Германии, французским и английским брендам. На высокую остаточную стоимость влияет также и высокий спрос покупателей. 



Фото из открытых источников
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