На практическом экзамене на права установит дополнительные требования к экзаменатору

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Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, требования предусмотрены в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена и выбора движения в пределах утвержденных дорог и улиц.

Ранее сообщалось, что по новым правилам сдачи экзамена на права экзаменатор перед его началом должен прогреть двигатель, рычаг коробки переключения передач перевести в нейтральное положение, включить стояночный тормоз и средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена.