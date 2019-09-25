На коллегии Минтранса России рассмотрен вопрос реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В заседании коллегии Минтранса России, прошедшем 24 сентября под руководством министра транспорта, приняли участие представители Администрации Президента России, аппарата Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, союзов и организаций транспорта. Федеральное дорожное агентство представил заместитель главы ведомства Евгений Туриев.Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Первый замминистра транспортасообщил, что на достижение целей, предусмотренных входящим в нацпроект федеральным проектом «Дорожая сеть», в 2019 году направляется беспрецедентный объем финансирования — 111,2 млрд рублей. В 83 субъектах РФ работы проходят на более чем 6 800 объектах. Напомним, что в Самарской области в рамках нацпроекта ведутся работы на 104 объектах протяженностью 257 км. Общий объем финансирования в 2019 году составляет 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей – средства федерального бюджета.Также он рассказал о важности обеспечения открытости и прозрачности всех проводимых мероприятий в рамках нацпроекта.«Согласно анализу медиаполя национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» занимает 1-е место среди других национальных проектов по упоминанию в СМИ по итогам 9 месяцев 2019 года», — отметил первый заместитель министра.Одним из эффективных каналов коммуникации с населением являются социальные сети. В «Вконтакте» созданы сообщества каждого региона-участника нацпроекта. Официальное сообщество нацпроекта в Самарской области называется «Дороги Самарской области». Его можно найти по ссылке https://vk.com/bkadsamarobl. Также работает специализированный сайт нацпроекта.Евгений Дитрих обратил особое внимание на необходимость усиления информационной работы с гражданами в соцсетях, а также с обращениями жителей, в частности, по выбору объектов для ремонта и реакции на выполняемые работы.«Все поступающие претензии должны отрабатываться максимально оперативно», — призвал министр.Напомним, реализация нацпроекта продлится до 2024 года. За шесть лет предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43 % до не менее 50 %, аналогичного показателя по дорожной сети городских агломераций — до 85 %. Так, в Самарской области до 2024 года планируется отремонтировать не менее 1400 км дорог, входящих в опорную сеть Самары, Тольятти и трасс регионального значения. Реализация нацпроекта в регионе находится на особом контроле губернатора Самарской области. Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта.Другая важная задача — повышение безопасности дорожного движения. К 2024 году планируется вдвое сократить количество аварийно-опасных участков дорог и снизить смертность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года, передает пресс-служба облправительства.