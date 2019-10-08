На автобусных маршрутах № 3 и № 13 будут дополнительные остановочные пункты

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- «Улица Владимирская» в направлении Губернского рынка (на пересечении улиц Владимирская и Пензенская) - для автобусного маршрута № 13;- «Улица Ленинградская» в направлении улицы Льва Толстого (на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Ленинградская) - для автобусных маршрутов №№ 3, 13.Как сообщает городской Департамент транспорта, решение о новых остановочных пунктах принято с учетом многочисленных обращений жителей поселка Шмидта.Согласно информации Департамента городского хозяйства и экологии, остановочные пункты уже оборудованы, передает пресс-служба горадминистрации.