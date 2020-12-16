Многодетным семьям попросили добавить мощности в льготе по транспортному налогу

167

Депутат губдумы от КПРФ Алексей Краснов предложил расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей, повысив до 200 лошадиных сил (147,1 кВт) мощность легковых автомобилей, в отношении которых предоставляется льгота. Свой законопроект он внес в губернскую думу 14 декабря.



Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье, постоянно проживающей в регионе, в отношении одного транспортного средства, если оно соответствует следующим условиям. Это либо легковой автомобиль с мощностью двигателя до 110 л.с. (80,91 кВт), либо автобус с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно. Однако таких автомобилей на рынке все меньше и меньше, заметил Алексей Краснов, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com