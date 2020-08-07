Микрорайон Южный город хотят связать с Самарой ещё одним автобусным маршрутом

Сейчас Самару и Южный город связывают коммерческие маршруты, а также электробус. Последний продолжают тестировать.
— В департаменте транспорта разрабатывают новый маршрут. Он свяжет Южный город с посёлком Рубежным, — пояснили в горадминистрации.
На нехватку автобусов пожаловались жители Рубежного. По их словам, первый рейс в сторону Самары отправляется в 06:25. Но некоторым гражданам нужно отправляться на работу ещё раньше. Кроме того, жители рассказали, что водители не соблюдают расписание. Из-за этого пассажиры долго ждут транспорт.
На их жалобу отреагировали представители дептранса. Они сообщили, что планируют разобраться в проблемах с расписанием. А перевозчику выдвинули претензии по поводу соблюдения муниципального контракта.
Сейчас Самару и Южный город связывают коммерческие маршруты, а также электробус. Последний продолжают тестировать на маршруте от Губернского рынка до микрорайона, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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