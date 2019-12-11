Мероприятие ГИБДД и Почты России «Защити себя на дороге в темноте» пройдет в Самаре

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12 декабря в Управлении Федеральной почтовой связи Самарской области (г. Самара, ул. Ленинградская, 24) сотрудники областной ГИБДД проведут обучающий тренинг с почтальонами и операторами.Автоинспекторы расскажут о том, как важно донести до граждан информацию о необходимости использования световозвращащих элементов.Госавтоинспекция не зря проводит подобную встречу именно с работниками почты, ведь в почтовых отделениях можно приобрести световозвращатели по доступным ценам. Благодаря широкой географии почтовых отделений, которые находятся в шаговой доступности для 95% населения, светящуюся продукцию смогут приобрести жители всех городов и районов области. В почтовых отделениях доступны несколько видов световозвращателей: браслеты и подвески (брелоки), которые можно крепить на верхнюю одежду, сумки, детские рюкзаки, санки и т.д.После тренинга, сотрудники Госавтоинспекции в операционном зале почтового отделения расскажут посетителям о пользе использования световозвращающих элементов пешеходами.Все присутствующие будут обеспечены световозвращающими наклейками от ГИБДД.Напомним, что световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Световозвращатели ярко светятся ночью в свете фар автомобилей и предназначены для повышения видимости пешеходов в темное время суток.