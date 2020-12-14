LADA представляет первое изображение одного из самых долгожданных автомобилей - нового LADA Largus.

Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно.
Фирменная «Икс»-графика LADA используется при создании новых или модернизированных моделей LADA, начиная с 2015 года. Элементы «Икс»-дизайна обеспечивают корпоративную идентичность, но при этом у каждой модели они индивидуальные, подчеркивающие суть автомобиля. В случае с LADA Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формируют солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий.
Напомним, что модель пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков, по совокупности продаж модели семейства Largus занимают уверенное третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке РФ.
Старт продаж нового LADA Largus запланирован на первое полугодие 2021 года.
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